Vi tar en prat med Razer om hvordan Project Motoko skiller seg ut fra andre bærbare AI-produkter

På CES-messen i år avslørte Razer at de tar steget inn i AI-bransjen med Project Motoko. I stedet for å gi oss enda et par AI-briller, er Motoko i hovedsak et oppgradert Barracuda-hodesett, med kameraer som gjør at det kan se omgivelsene våre like godt som oss.

Vi snakket med produktmarkedsføringssjef Paige Sander på CES, og spurte hvorfor Razer valgte hodetelefonalternativet i designet av Motoko. "Det de allerede har oppnådd innen smartbriller er utrolig, men når du jobber med en så liten formfaktor, vil du naturligvis støte på noen begrensninger", forklarte Sander.

"Noen av de viktigste er lav batterilevetid og begrensede UI-overflater. De er også begrenset til Meta AI-modellen. Så dette tar virkelig ting til neste nivå når det gjelder batterilevetid, en universell formfaktor som er universelt kompatibel, ingen inngangsbarrierer for å ta den på og begynne å rocke den. Så vi tror det bare er en naturlig utvikling for det bærbare AI-markedet."

Project Motoko kommer kanskje fra et selskap vi først og fremst forbinder med spill, men det har mange flere bruksområder enn bare å hjelpe deg med å få en dub her og der. For mer informasjon om hva denne bærbare AI-enheten kan gjøre for deg, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: