Vi tar en titt på fire kommende titler fra indieforlaget Arte Games

Da jeg besøkte Arte Games under Gamescom, forventet jeg å møte den vanlige utgiveren av mindre, kunstneriske spill. Dette viste seg å være bare halvveis sant, for jeg visste ikke at Arte faktisk står for Association Relative à la Télévision Européenne, en fransk-tysk TV-stasjon for folk som bor i grenseområdet mellom de to landene. Deres lille spillavdeling startet i 2013 med det skriftbaserte plattformspillet Type:Rider, og har siden den gang eksperimentert med spillutgivelser og samproduksjon, noe som de siste årene har resultert i en rekke velanmeldte spill.

I løpet av en intens 30-minutters økt fikk jeg en rask gjennomgang av fire av forlagets kommende spill, og jeg ble ganske imponert over variasjonen som tilbys. De fire spillene var visuelt distinkte, slik tilfellet er med mange av de bedre indietitlene, men de skilte seg også ut fra mengden ved å tilby variert og unikt gameplay, selv om jeg ikke kan gå god for hvordan de faktisk kommer til å spille, ettersom presentasjonen for det meste var "hands off".

Først ut var 30 Birds, et eventyrspill fra et lite ektepar med base i Brussel. Persisk kultur, en reise til Istanbul og romanene til Orhan Pamuk var blant inspirasjonskildene til dette spillet om den unge detektiven Zig som er på sporet av en forbryter som bare kalles The Scientist. For å finne ham må heltinnen vår krysse roterende papirlykter i et vakkert 2D-spill med en 3D-vri.

Etter hjemkomsten fra Köln spilte jeg demoen i omtrent en halvtime på Steam og ble ganske imponert. Riktignok var den nåværende versjonen omtrent like skrøpelig som en papirlykt, med en del feil og kontrollproblemer, samt noen uferdige områder, men når det er sagt, var teksten og grafikken veldig sjarmerende, og jeg likte de sprø rytmiske minispillene, i tillegg til det ene puslespillet jeg fikk prøve. Med sine sjarmerende karakterer, respektløse tekst, nydelige grafikk og 30 fugler å bli venn med (derav tittelen), kan spillet meget vel bli en overraskende hit når det lanseres høsten 2024.

Gloomy Eyes - The Game startet som en kort VR-film, men utviklerne likte hovedpersonene så godt at de nå gjør dem til hovedpersonene i sitt helt eget videospill. Som menneskejenta Nen og zombiegutten Gloomy må du reise gjennom en skummel kirkegård og prøve å bringe litt lys inn i denne mørke og skumle verdenen. Kunststilen minnet meg en smule om Little Nightmares og Psychonauts, noe som ikke er en dårlig sammenligning, men i motsetning til de andre spillene fra Arte Games, har ikke Gloomy Eyes - The Game egentlig en unik krok som lokker spillerne inn. Det er et tradisjonelt puslespill der du må bruke hver hovedpersons unike evner og være spesielt oppmerksom på lys og skygge. Vi får se hvordan det går neste år.

Looking For Fael foregår utelukkende i din egen leilighet, men fortvil ikke; det trange lille rommet ditt forvandles raskt til en labyrint fylt med gåter og utfordringer. Målet ditt er å finne din forsvunne romkamerat Fael, og som i Witness og andre lignende spill er nøkkelen til å løse spillets mange gåter å være observant og se etter ledetråder og mønstre i omgivelsene. Som en unik vri må du også spille på din Game Boy-inspirerte enhet, GameLeaf, for å komme videre. Looking for Fael er for øyeblikket planlagt utgitt i 2025.

Det siste spillet som ble vist, var også mitt personlige høydepunkt. The Merlies kan sammenlignes med Pikmin ved at du spiller som små skapninger - i dette tilfellet fugler - som samarbeider for å overvinne utfordringer i en verden som har kvittet seg med mennesker. For å overleve må du bruke for lengst glemte gjenstander og dra nytte av hver fugls unike styrker, noe som forsterker temaene solidaritet og miljøvern.

Men her stopper likhetene, for The Merlies er ikke et strategispill, men et 2D-plattformspill med fokus på action og gåter. Du styrer én fugl om gangen, men de fjærkledde kameratene dine følger etter deg, og du kan enkelt bytte til en annen fugl hvis det er behov for deres spesielle ferdigheter. Alle gjenstandene du tar med deg hjem fra ekspedisjonen, kan du bruke til å bygge hjemmebasen din, slik at du kan skape en trygg havn i spillets øde, men merkelig sjarmerende verden. Jeg gleder meg til å spille det, men nok en gang, utgivelsen kommer tidligst i 2025.