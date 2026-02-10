Vi tar en titt på Mewgenics i dagens GR Live

Vi er tilbake i aksjon for denne ukens serie med GR Live-strømmer. I dagens utgave skal vi vie tiden vår til den nyeste kreasjonen fra utvikleren Edmund McMillen, som er mest kjent for å ha laget The Binding of Isaac.

HQ

Hans nyeste verk er utviklet sammen med Tyler Glaiel og er kjent som Mewgenics. Det er en tittel med en lignende kunstretning og stil, men spillingen er annerledes ved å være et taktisk katteoppdrett og turbasert eventyr, et proppfull av alle de typiske særegenheter og rare ting som vi forventer av en slik utvikler.

Som vanlig kan du bli med meg på GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 16:00 GMT/17:00 CET, hvor jeg vil være vert og spille gjennom en time med Mewgenics. Husk å stikke innom for å se om dette merkelige spillet bør være på ønskelisten din.