Vi tar en titt på MG Cyberster i vår nyeste EV Hour
MGs lille, spennende sports-elbil er noe av det første på markedet.
Du kan kjøpe en Porsche Taycan eller en Audi e-tron GT for rask, ytelsesbasert elbilaction, men ikke før nå har markedet kunnet tilby en ekvivalent til den ikoniske sportsbilen Mazda MX-5 eller Honda S2000.
MG Cyberster er nettopp det, en rimelig, liten, rask sportsbil, og batteriet tar deg ganske langt også.
Vi tok en god lang titt i den siste EV Hour, som du kan se nedenfor.
