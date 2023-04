Vi tar en titt på Roccat Kone Air på den siste Quick Look

HQ

Spillverdenen og ergonomiske produkter blir stadig tettere integrert, og vi har tatt en titt på en rekke produkter gjennom årene som en del av Quick Look-serien med videoer som tar sikte på å passe inn i begge disse områdene. Og vi fortsetter den innsatsen i dag.

Som i den nyeste episoden av Quick Look har vi fått tak i Roccat's Kone Air spillmus, en enhet som har en kropp som er bygget med en ergonomisk form, men som fortsatt har mange designvalg som gjør den ideell for spill (dvs. en 19 000 DPI-sensor, en 800-timers batterilevetid og 2,4 GHz trådløs tilkobling).

Det er unødvendig å si at hvis du er på utkikk etter en enhet som både er ideell for arbeid og lek, kan Roccat Kone Air være enheten for deg. For å se om det er, sørg for å sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor for ytterligere tanker og fakta om musen.