Vi tar for oss den nye traileren for andre sesong av Wednesday på Netflix

Den nye traileren for den andre sesongen av Tim Burtons hitserie Wednesday ble sluppet 23. april gjennom Netflix' offisielle kanaler. Som forventet var reaksjonene på denne korte forhåndsvisningen umiddelbare. Nevermore Academy er tilbake, mye mørkere og mer mystisk enn før.

På den mest morbide og makabre måten er vi klare til å rive fra hverandre høydepunktene som venter oss i denne nye sesongen. En trailer full av nye mysterier og nye trusler som Wednesday Addams (Jenna Ortega) må løse og møte. Først kan du se traileren fra Netflix nedenfor :

For det andre, kom deg ut herfra hvis du ikke har sett Wednesday: Sesong 1 ennå.

Traileren begynner med at Wednesday blir avvæpnet (bokstavelig talt) på en flyplass, og er tro mot Burtons dystre, sarkastiske og humoristiske tone.

Nye forbrytelser forfølger Nevermore. En serie nye drap som involverer skumle porselensdukker vises. Wednesday Sammen med gruppen sin må hun møte nye utfordringer og sette ferdighetene sine på prøve.

Apropos karakterer, det ser ut til at Tyler Galpin (Hunter Doohan) vil ha en mye større tilstedeværelse denne gangen. Tyler husker tidligere hendelser og befinner seg som pasient på Willow Hill Psychiatric Hospital, hvor han vil få besøk av hovedpersonen. Dette har utløst mistanken om at disse to kan danne en mektig duo som er avhengige av hverandre for å overleve farene som ligger foran oss. Husk at Tyler er en Hyde; en farlig skapning som forvandler seg til et monster for å myrde, enten på egen hånd eller under kontroll av sin herre. Hva om havfruene, ledet av Bianca Barclay (Joy Sunday), bruker sangen sin til å få Hyde over på sin side og manipulere ham som en marionett? Vi får se hvordan Tyler og Wednesday takler situasjonen etter det flørtende kysset og den skremmende avsløringen i første sesong.

Denne gangen ser det ut til at det bredere Addams Family vil spille en mye større rolle. Karakterer som Morticia Addams (Catherine Zeta Jones) eller Gomez (Luis Guzman) vil være sentrale i en av sesongens hovedplott. Sannsynligvis løsningen på et familiemysterium.

For å fullføre Addams Family vil Fred Armisens merkelige Fester naturligvis også vende tilbake, en karakter som selv om han er beundret, aldri helt når opp til karismaen til Christopher Lloyds originalversjon. Men hvis det er én som har gjort seg populær i miljøet, er det Enid Sinclair (Emma Myers), den sjarmerende romkameraten som avslørte sin voldsomme side i sin første forvandling til varulv. Hennes historie var en analogi om å bli voksen og foreldrenes forventninger, og nå som Enid og Wednesday har en fortid sammen, blir det spennende å se hvilken vri de gir på sin ubestridelige kjemi av kontraster.

Selvsagt vil også nye karakterer bli lagt til rollebesetningen. Steve Buscemi ser ut til å ta over som rektor på skolen etter drapet på Gwendoline Christies formskiftende rektor Larissa Weems i slutten av den første sesongen. Andre kilder avslører at Thandiwe Newton og Lady Gaga også vil bli med i rollebesetningen, selv om karakterene deres ennå ikke er avslørt.

Totalt sett fortsetter sesongen å hedre tonen og stilen som er karakteristisk for alle Burtons arbeider. Det ser ut til å være en ode til mørket, intensiteten, den gotiske skrekkfilmen, Edgar Allan Poes fortellinger og slasherfilmen. En regissør og sjanger som Jenna Ortega kjenner altfor godt etter å ha jobbet med filmer som Beetlejuice og Scream, noe som lover enda mer emosjonell ladning.

Derfor ville det ikke være overraskende om vi finner noen referanser til overnaturlige myter flettet inn i plottet eller mysteriene. Ser vi nærmere på traileren, kan vi tolke visse nikk til kjente myter som Llorona (en berømt meksikansk myte) reflektert i Wednesday eller, hvorfor ikke, knyttet til et nytt plott. Det ville ikke være overraskende, siden skaperen er tilbøyelig til å hylle denne typen folklore. Det er bare å se tilbake til den første sesongen og huske at Wednesday lytter til Chavela Vargas' sang La Llorona på soverommet sitt. Et mulig nikk til fremtiden?

Ortegas meksikanske opprinnelse kan også være en avgjørende faktor i inkorporeringen av denne myten. Som hun selv sier: "Onsdag er teknisk sett en latinsk karakter, og det har aldri blitt representert. Så for meg, når jeg har muligheten til å representere samfunnet mitt, vil jeg at det skal bli sett", alt under et intervju med The Wrap.

Vi kan bare vente på premieren til sommeren, i august og september, for å få bekreftet alle disse teoriene.