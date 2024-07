Vi tar ned yokai i Kunitsu-Gami: Path of the Goddess i dagens GR Live

HQ

I tillegg til å gi oss ganske regelmessige utgivelser i franchisene de er mest kjent for, kan Capcom også levere en og annen overraskelse i ny og ne. 2023 hadde Exoprimal, og 2024 har Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Hvis du har hørt om dette spillet, men ikke er sikker på hva du kan forvente deg, kan du like gjerne bli med oss på åpningstimen på dagens GR Live. Du kan bli med fra det vanlige tidspunktet kl. 17 når vi dykker ned i denne unike actionblandingen.

Hopp inn enten via GR Live-hjemmesiden eller via YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre. I mellomtiden kan du sjekke ut vår anmeldelse av spillet her.