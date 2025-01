Vi tar opp kampen mot onde flaggermus i Tails of Iron 2: Whiskers of Winter i dagens GR Live Vi skal kjempe for å beskytte hele Ratdom i dette stilistiske actioneventyret.

HQ Når Ratdoms skjebne står på spill, trenger vi mer enn bare våre egne krefter og ferdigheter for å håndtere farene som er på vei mot oss. Vi må ta i bruk rottegudenes elementære krefter for å bekjempe de mektige fiendene våre. Vi skal kaste oss ut i den blodige og viscerale handlingen i Tails of Iron 2: Whiskers of Winter på dagens GR Live. Bli med på en time med hacking og slashing fra det vanlige tidspunktet klokken 17. Som alltid kan du finne strømmingen på GR Live-hjemmesiden, samt på YouTube- og Twitch-kanalene våre. Hvis du vil lese våre dyptgående tanker om spillet, kan du sjekke dem ut her.