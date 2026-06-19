Vi tar oss gjennom ansettelsesprosessen i Thank You For Your Application i dagens GR Live

Som mange, spesielt de i spillbransjen, vet, er det å få jobb en utrolig vanskelig og utrolig arbeidskrevende prosess. Flertrinnsintervjuer, videoer av deg selv som er filmet for å vise frem ditt «naturlige karisma» for en rolle der du ikke vil kunne bruke noe av det. Det hele er forvirrende, frustrerende og har nå blitt kondensert til en herlig opplevelse i stil med Papers Please i Thank You For Your Application.

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Etter 15 runder med intervjuer blir vi tildelt rollen som juniorintervjuer i « Thank You For Your Application », der vi skal gå gjennom CV-er og sende ut takkebrev - de fleste av dem preget av den nedlatende tonen fra det bildet av Anne Hathaway der hun ser ut som en HR-representant som er i ferd med å si deg opp. Hvis du vil se IceLemonTeas ironiske vinkling på dagens arbeidsmarked, finner du streamen vår på det vanlige stedet på GR Live-hjemmesiden, samt på våre sider på YouTube, Facebook og Twitch.

Vi streamer fra vanlig tid kl. 17, så husk å stikke innom hvis du vil se oss prøve å være snille mot alle, men bli tvunget av bedriftsmaskineriet til å fjerne all sjelen fra svarene våre til håpefulle søkere.