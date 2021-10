Vi tar turen til Bright Falls i Alan Wake Remastered i dagens GR Live

HQ

For noen dager siden lanserte Remedy Entertainment Alan Wake Remastered, som er en oppdatert versjon av deres ikoniske thriller, som også markerer spillets debut på PlayStation-konsoller.

Spillet er tilgjengelig på PC, Xbox One, Xbox Series, Ps4 og PS5 og inkluderer grunnspillet og begge utvidelsene (The Signal og The Writer). Det har ikke bare fått en opgradering prestasjonsmessig, men også visuelt og avvikles nå i 4K.

For å se denne nyversjonen av det elskede spillet er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi skal spille de første to timene.