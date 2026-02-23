Vi tegner et kort portrett av den nye Xbox-sjefen

HQ

Phil Spencer går av som administrerende direktør for Microsoft Gaming, og mange trodde at Sarah Bond ville overta hans rolle når denne dagen kom. Men når Spencer forlater Microsoft, gjør Sarah Bond det samme, så hvem skal lede Microsoft Gaming i fremtiden?

Microsoft har valgt å gi stillingen til den 36 år gamle teknologilederen Asha Sharma, som har indiske røtter og kommer fra en stilling der hun ledet produktutviklingen i Microsofts Core AI-divisjon. Sharma har en business-grad fra University of Minnesota's Carlson School of Management, et program som fokuserer på strategi, drift og teknologidrevet ledelse.

Asha Sharma // Microsoft

Asha Sharma begynte sin karriere i Microsoft i 2011 innen markedsføring. Etter to år der ble hun ansatt i Porch Group, som tilbyr en plattform som hjelper boligeiere med forsikring og setter dem i kontakt med relevante myndigheter og selskaper hvis de for eksempel skal pusse opp boligen, bygge ut eller flytte. Sharma ble ansatt som COO og bidro til å bygge opp selskapet, og spilte en nøkkelrolle i børsnoteringen, som ble verdsatt til 1 milliard dollar. Hun var ansvarlig for produktutvikling, ingeniørarbeid, salg, markedsføring og drift, og var også CMO (Chief Marketing Officer) og styremedlem fra 2015 til 2022.

I 2017 begynte hun i Meta som Vice President of Product and Engineering, der hun ledet produktteam som jobbet med Instagram Direct og Messenger, og var daglig leder for "calling, video and kids experiences". Deretter tilbrakte hun tre år som driftsdirektør i Instacart (en slags Hello Fresh), der hun bidro til å lede selskapet gjennom en børsnotering og til positiv inntjening.

I 2024 vendte hun tilbake til Microsoft som President of Core AI Product. Her ledet hun en global produktportefølje som omfattet AI-modeller, applikasjoner, agenter, utviklerverktøy og "ansvarlig AI". Det var fra denne stillingen hun ble utnevnt til ny administrerende direktør for Microsoft Gaming, en utfordring hun nå har takket ja til.

Asha Sharma og Matt Booty // Microsoft

Som du kan se, har Asha Sharma ingen erfaring fra spillbransjen, men hun har en imponerende CV og erfaring med å bygge opp og lede store deler av store selskaper. Dette kan vise seg å være en fordel når det gjelder å drive Xbox-divisjonen fremover, og hun er tross alt omgitt av ledere som vet mer om spillindustrien enn henne selv. Hennes nye COO Matt Booty går for eksempel fra å være sjef for Xbox Game Studios til å bli COO for Microsoft Gaming.

Det blir interessant å se om Asha Sharma vil være i stand til å styre Xbox gjennom en turbulent periode der RAM-prisene skyter i været, selskapet fortsatt er i ferd med å konvertere fra en tradisjonell konsollprodusent til en av verdens største spillutgivere, en ny strategi for flere plattformer er under implementering, og den nye Xbox sannsynligvis vil bli en premiumhybrid mellom en spill-PC og en konsoll. Uansett blir det nok å gjøre for den nye kvinnen i spissen for Xbox Gaming i årene som kommer.