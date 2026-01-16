Vi tok en titt på en revolusjonerende smartlommebok på CES i år

HQ

Til å være en som nettopp har brukt en uke på å se på den nyeste teknologien, er jeg en ganske tradisjonell fyr. Jeg går ikke med smartklokke, og jeg har fortsatt en klumpete lommebok full av utløpte kuponger og kort jeg aldri bruker. Jeg utfordret Alex Teh fra Futurizta til å vise meg en smart lommebok som kunne få meg til å ombestemme meg.

"Så ideen vår er å lage en supertynn lommebok som gjør alt", forklarte Teh. "Den har plass til opptil seks kort. Så seks kort er faktisk mer enn nok. Du vet, du har ID-kortet ditt, noen bankkort og noen sedler. Så den er veldig kapabel ... Dessuten kan den, til tross for at den er så tynn, lade telefonen, AirPods og Apple Watch. Det er faktisk en game-changer, for Apple Watch går tom for batteri hver gang. Hvis lommeboken din er en lader, trenger du ikke å ta den med deg noe sted."

Selv om jeg kanskje ikke kommer til å bytte ut min egen lommebok med det første, ser Futuriztas smarte lommebok ut til å være et interessant sprang fremover for smarte lommebøker. Hvis du vil ta en titt på prosjektet selv, kan du finne hele intervjuet vårt nedenfor :