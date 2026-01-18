Vi tok en titt på Pophie, verdens søteste robot, på CES

HQ

På CES 2026 var det roboter over alt. Fra roboter som kan hjelpe til med viktige operasjoner, til roboter som spiller bordtennis - det føltes som om vi fikk et glimt av en fjern fremtid. Pophie var en robot vi fikk se på nært hold, og etter å ha tatt en titt kan vi forstå hvorfor den kaller seg verdens søteste.

Vi snakket med Pophies grunnlegger Xiaosheng Lin på messen, og snakket om alt fra design til funksjonalitet. "Vi tror at hvis du vil skape et bedre kameratskap, må du være rund og lodden", sa Lin om Pophies utseende. "Den har også så mange søte følelser, reaksjoner og fine egenskaper."

Skaperne av roboten har definert sin egen AI, som vil utvikle en unik personlighet avhengig av brukerens interaksjon med Pophie. Den er også designet for et yngre publikum, noe som betyr at det er iverksatt ekstra sikkerhetstiltak for å sikre at Pophie er trygg for barn. Sjekk ut mer informasjon om Pophie i hele intervjuet vårt nedenfor: