Vi tok en tur til Tyskland for å se den nye gressklipperserien fra Roborock

Kombinasjonen av menneskets teknologiske fremskritt og ønsket om å unngå kjedelige, tidkrevende oppgaver har gjort gressklippere til det ypperste innen moderne innovasjon.

Vi reiste til Tyskland for å være med på presentasjonen av de nye seriene Roborock RockMow og RockNeo, som ble lansert under det litt tåpelige, men overraskende fengende slagordet: "Rock the Mow - Time to Roll".

Arrangementet fokuserte på live-demonstrasjoner, og viste ikke bare de ulike modellene for ulike behov, men også de avanserte funksjonene for hindringsgjenkjenning, objektgjenkjenning og kreativ plenutforming som er tilgjengelige via Roborock -appen.

RockMow Z1 er den mest kraftfulle modellen i serien. Den kan takle stigninger på opptil 80 % og håndtere hindringer som er opptil 6 cm høye. Med firehjulsdrift og et spesialisert styresystem sørger den for en jevn klipping selv i ujevnt terreng.

Den dekker opptil 5000 m² på 24 timer, og krever tilsyn, eller rettere sagt, avansert AI-tilsyn. Persepsjonssystemet gjenkjenner omgivelsene for å unngå pinnsvin og andre smådyr, samtidig som den trimmer innenfor 3 cm fra vegger og kanter.

RockMow S1 er designet for standardhager. Den kan dekke opptil 1 000 m² på 12 timer. Den er slank og smidig, navigerer i trange passasjer, takler stigninger på opptil 45 % og opprettholder en klippehøyde på 3 cm selv i ulendt terreng takket være det adaptive systemet. Selv om den ikke er like kraftig som Z1, har den fortsatt AI-drevet hindringsdeteksjon, merket som Sentisphere AI.

For mindre hager introduserte Roborock RockNeo Q1 . Den klipper tett inntil kanter, har samme AI-deteksjonssystem som S1 og inkluderer en modus som forhindrer klipping om natten. Til tross for sin kompakte størrelse klarer den stigninger på opptil 45 %.

