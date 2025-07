Vi trenger ikke å vente til Superman II for å se ham i aksjon igjen

HQ

11. juli er det premiere på Superman, og mange ser på den som starten på det nye DC-universet, med mange prosjekter som allerede er bekreftet. Og det er utvilsomt bare et spørsmål om tid før det kommer en Superman II.

Men ... det ser ikke ut til at vi trenger å vente så lenge på å bli kjent med David Corenswets versjon av figuren. Under et intervju med Phase Hero ble Gunn spurt om når Superman ville komme tilbake og uttalte at det ville ta noen år, før han trakk tilbake kommentaren sin og la til "Vel, nei, du får kanskje se ham... Du kommer til å se ham før det".

Med tanke på at Superman dukket opp i Peacemaker: Sesong 1, virker det sannsynlig at han også vil være med i Peacemaker: Season 2, som har premiere i august. I tillegg kommer Supergirl på kino i juni 2026, og med tanke på at Kara Zor-El er Supermans kusine, gir det mening at han har en superfinger med i spillet der også.