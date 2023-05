Vi trenger ikke flere Star Wars-spill mellom Episode III og IV.

HQ

Nylig har vi nettopp sett utgivelsen av Star Wars Jedi: Survivor, og selv om det har vært flott å gå tilbake til Cal Kestis 'historie, og jeg er spent på å se hvor han vil gå for Respawn for å fullføre denne trilogien, følger Star Wars Jedi-spillene fortsatt en farlig trend blant Star Wars-spill og media om å finne sted mellom Episode III og IV i filmsagaen.

Det er mye, og jeg mener mye Star Wars-medier som finner sted mellom Revenge of the Sith og A New Hope. Misforstå meg ikke, det er interessante veier å utforske der. Vi kan se mer av Darth Vaders fall i mørket, hvordan de gjenværende jediene ble slaktet etter Order 66, og hvordan galaksen begynte sin motstand mot det nye autoritære regimet i imperiet. På dette tidspunktet er imidlertid den 20-årsperioden for det meste oppbrukt.

Vi har sett de fleste, om ikke alle historiene som kan fortelles i den tidsperioden. Jedien som finner veien gjennom en galakse uten sitt folk, klonsoldatene som blir erstattet etter mange års pliktoppfyllende tjeneste for republikken, og politikerne som befinner seg opprørere der de en gang var senatorer. Vi har sett det i våre spill, bøker og andre medier. Nå tror jeg det er på tide å gå videre, slik at spill kan utforske den enorme tidslinjen til Star Wars og unngå dette 20-årige rommet som bare tilbyr et trygt tilfluktssted for Star Wars-historiefortellere som ønsker å lene seg på de ikoniske bildene av Stormtroopers, Darth Vader og Imperiet som en overordnet skurk.

Det ville være flott å se Star Wars-spill med mainstream-appell som i stedet utforsker andre store hendelser og perioder i historien som helhet. Vi får forhåpentligvis fortsatt en Knights of the Old Republic-nyinnspilling, selv om de siste nyhetene om det spillet ikke så bra ut. Forhåpentligvis kan dette vekke mer interesse for Old Republic-tiden, slik at vi kan se mer enn bare en nyinnspilling av BioWares anerkjente RPG og MMO-settet i perioden. Det er mye potensial i Old Republic for alle slags spill, og selv om de mest dedikerte fans vil vite mye av historien og hvordan det ender opp, har det ikke stoppet spillutviklere fra å lage sine egne historier som har alvorlig vekt for dem. Et av de største problemene med historiene satt mellom Episode III og IV er at de ikke kan oppnå noe. Visst, du kan si at en karakter i hemmelighet hjalp opprøret på en viktig måte, men på slutten av dagen vet vi at Luke var hovedpersonen i den historien, og at uansett hva X-karakteren gjorde på Y-planeten, kommer de ikke til å stoppe keiseren.

Dette kan fungere i noen historiers favør, ettersom det gjør reisen til Starkiller så mye mer tragisk i Star Wars: The Force Unleashed, men mesteparten av tiden kan det gjøre at den overordnede fortellingen føles ganske hul, ettersom karakterene må spille etter visse regler, noe som betyr at du allerede kommer til å vite utfallet før slutten finner sted. Andre epoker i Star Wars' historie vil gi oss en mindre formelaktig opplevelse, ettersom vi virkelig kan oppleve galakseendrende hendelser uten å føle at vi bare spiller en mindre rolle i en allerede fullført historie.

I tillegg til å se Star Wars-spill gå tilbake i tid til perioden med den gamle republikken, Mandalorian-krigene og en rekke andre interessante tider i historien, ville det være interessant å se noen titler følge etter Return of the Jedi eller til og med Rise of Skywalker. Sistnevnte er mye mindre sannsynlig ettersom Disney nesten definitivt har et vice grep om hva som skjer med historien etter oppfølgertrilogien, men det føles som om mange spørsmål blir ubesvart i tiden mellom Episode VI og VII. For eksempel, noe filmene egentlig ikke svare på er hvordan den Første Orden vokse til å i utgangspunktet være Empire versjon 2.0, selv med Republikken tilbake til fremtredende over hele galaksen.

Kort sagt, det er en hel tidslinje verdt av historier og perioder å utforske videre i Star Wars-spill, og det ville derfor være fint å se utviklere begynne å gjøre en avgang fra tiden mellom Episode III og IV. Det ville også få spill som Star Wars Jedi: Survivor til å føles litt mer spesielle og interessante enn de allerede er. Vi har absolutt utforsket fremveksten av imperiet nok i Star Wars-spill og andre medier, og så nå virker det på tide å ta et skritt tilbake og se hvor ellers vi kan finne ikoniske karakterer og øyeblikk i Star Wars-lore. Jeg er sikker på at utviklere vil ikke finne en manglende mengde av enten.