Vi tyvstarter og åpner den 24. luken i vår store julekalender allerede nå!

Du ser på Annonser

Som du garantert har fått med deg nå er vi godt i gang med årets store julekalender. Vi skal dele ut mange premier fram til julaften, og i år har vi fetere premier enn vi har hatt på lenge.

Premien i den siste luken er faktisk så fet at vi føler vi er nødt til å åpne den allerede nå. Sony har nemlig vært supersnille i år og gitt oss en PlayStation 5 som vi skal dele med én av dere heldige lesere. Vi vet at dette er en konsoll som har vært vanskelig å få tak i, men det er enda håp!

Vi gjør det slik at dersom du vinner en av de andre lukene i årets julekalender betyr ikke det at du ikke kan vinne denne også, så det er bare å delta i lukene vi allerede har åpnet og de vi kommer til å åpne de neste to ukene :)

For å bli med i trekningen av en PlayStation 5-konsoll vil vi at dere svarer på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hva er ditt aller beste minne med PlayStation?

Da er det bare å gønne på, folkens! Og lykke til!