Vi unboxer HORI Racing Wheel & Surround Sound Neckset

HORI lager spennende spillutstyr designet for Xbox Series-konsollene og vi har fått fingrene våre i et par av dem.

Force Feedback Racing Wheel DLX og 3D Surround Gaming Neckset dukket begge opp på kontoret vårt og vi var så begeistret at vi filmet vår forseggjorte måte å unboxe dem på.

Se videoen nedenfor og følg med for mer dekning når vi får testet dem ut!

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.