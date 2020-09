Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ble lansert i dag og bringer fansen tilbake til seriens røtter med skinnende nye remakes. Du kan lese anmeldelsen til Odd Karsten her. Activision har sendt oss et Media Kit å rutte med, og det unboxer vi her for dere. Sjekk ut videoen nednefor.

