Vi utnytter onde magiske teknikker i The Thaumaturge på GR Live.

The Thaumaturge er det nye rollespillet fra Fool's Theory, studioet du sannsynligvis kjenner for deres kommende arbeid med nyinnspillingen av The Witcher. Det er et ambisiøst spill som utspiller seg i en alternativ historieversjon av Warszawa på begynnelsen av 1900-tallet.

I dagens GR Live skal vi ta på oss rollen som en thaumaturge, en person som har studert den magiske kunsten thaumaturgi og bruker den til å fange og temme skapninger kjent som salutorer, samt finne ut og manipulere folks feil.

Vi starter som vanlig kl. 16:00 GMT/17:00 CET, så husk å bli med, og i mellomtiden kan du lese anmeldelsen vår her.