Vi var nærmere Grand Theft Auto: Tokyo enn du kanskje tror, ifølge tidligere Rockstar-utvikler

Selv om vi kanskje har hatt en og annen spin-off her og der i Grand Theft Auto, og serien teknisk sett rev opp London tilbake i 1999, har Rockstar alltid likt Amerika som fokuspunkt for GTA. Som en satire over amerikansk og vestlig kultur er det få steder som passer bedre til Grand Theft Auto enn de gjenkjennelige, vidstrakte landskapene i Amerika.

Men på et tidspunkt kunne vi virkelig ha sett Grand Theft Auto ta seg over det nordlige Stillehavet og forbi Filippinene til Japan og spille et spill i Tokyo. I et intervju med Games Hub avslørte Obbe Vermeij, tidligere teknisk direktør i Rockstar North, hvor nære vi var på å se et GTA-spill i et annet land.

"Vi hadde ideer om GTA-spill i Rio de Janeiro, Moskva og Istanbul. Tokyo ble nesten en realitet," forklarer han. "Et annet studio i Japan skulle gjøre det, ta koden vår og lage GTA: Tokyo. Men det ble ikke noe av til slutt."

Selv om ideene var gode, sier Vermeij at GTA på det tidspunktet var så synonymt med USA at folk syntes det var en for stor risiko å forlate det gode gamle USA. "Folk elsker å ha disse ville ideene, men når du har milliarder av dollar på spill, er det for lett å gjøre det vi kjenner igjen, og dessuten er USA i bunn og grunn episenteret for vestlig kultur, så alle kjenner byene, selv folk som ikke har vært der. De har et mentalt bilde av byene," sa han.

"Jeg tror det er usannsynlig at det blir i Bogota neste gang, spesielt siden det bare blir mer og mer penger involvert etter hvert som prosjektet blir større. Det gir ikke mening å legge den til et eller annet fjernt sted for nyhetens skyld. GTA: Toronto? Det ville bare ikke fungere."

Vermeij mener også at et GTA: London eller et spill som utspiller seg over hele Europa ikke ville fungert, da det er en for stor risiko når vi får ett Grand Theft Auto-spill i tiåret, hvis vi er heldige. Inntil videre gleder vi oss i hvert fall bare til eventyrene våre i den store delstaten Leonida.