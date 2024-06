Vi vender tilbake til Final Fantasy XIV i dagens GR Live

HQ

Tidligere denne uken tok vi for oss Final Fantasy XIV i GR Live, men siden spillet er så massivt kunne vi ikke rekke over alt vi ville, selv i en to timers spesialutgave av showet. Så i dag drar vi tilbake til Eorza.

Som vanlig vil du kunne finne streamen her på GR Live-hjemmesiden. Vi starter som vanlig kl. 17, men som tilfellet var med den forrige sendingen, vil den vare i to timer i stedet for én, så du kan forvente å være ferdig rundt kl. 19.

I mellomtiden kan du sjekke ut den forrige livestrømmen vår nedenfor for å få med deg alle eventyrene våre.