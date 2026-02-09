Vi vet endelig hvem som skal spille Atreus i God of War-serien

HQ

Det har gått en drøy uke siden vi fikk vite hvem som skal spille Mimir, Brok, Sindri , Thor og Odin i Amazons God of War-serie. Det betyr at det kun er et par store roller som ikke har blitt offentliggjort. På tide å avsløre den største av dem.

Variety har bestemt seg for å komme Deadline i forkjøpet ved å avsløre at Callum Vinson (Chucky og Poker Face) har blitt valgt til å spille Atreus, Kratos' sønn, i God of War -serien.

Dette betyr at vi i egentlig bare mangler skuespillere for Freya og en viss "fremmed" fra 2018s God of War.