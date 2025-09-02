Vi vil få Phantom Blade: Zero sin utgivelsesdato i år

HQ

Når det gjelder actionspill, er det få som har begeistret spillerne like mye som Phantom Blade: Zero. Med filmatiske dueller og et bredt utvalg av våpen har det fått mye oppmerksomhet siden det ble avslørt, og fansen spør nå når de vil kunne spille spillet.

Hvis du var heldig nok til å delta på Gamescom i år, kan du ha vært i stand til å teste ut demoen. Vi fikk sjansen til å dra ned til Hall 6 og snakke med Tobias, PR hos S-Game, som ga oss litt informasjon om utgivelsesdatoen.

"Vi kommer til å publisere utgivelsesdatoen et sted i år," sa Tobias. Da vi spurte om det betydde at vi definitivt ville få se en dato før året var omme, sa han "Jeg håper det." Ganske vagt, men det ser ut til at S-Game fortsatt ønsker å være ganske mystiske om utgivelsestidspunktene sine til de er klare til å avsløre noe ordentlig.

Gjettinger sier at Phantom Blade: Zero vil bli en del av spillene som slippes i 2026, men vi må vente og se hva S-Game har i vente. Sjekk ut hele intervjuet vårt for Phantom Blade: Zero nedenfor: