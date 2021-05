Vi viser frem Corsair 5000 Series-kabinettene

Corsairs 5000 Series Mid-Tower-kabinetter er stilfulle kabinetter med en overflod av smart design fra innsiden og ut.

Med rom for opptil ti 120mm-vifter, to radiatorer, fire 2,5 tommers SSDer og to 3,5 tommers HDDer samt kabeladministrasjon gjennom Rapidroute-systemet skjult bak en hengslet ståldør, er mulighetene mange med disse kabinettene.

Vi har fått fingrene i et 5000x RGB for å vise noen av egenskapene ved serien, og det kan du se her:

