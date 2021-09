Vi viser frem forskjellige BenQ-projektorer

Gjennom årene har spillentusiaster i alle aldre stått overfor en utfordring når de ønsker å supersize deres skjermareal: høy pris vs. ofringen av ytelse.

Det er presis det BenQ ønsker å lese med deres utvalg av prisvennlige, men fortsatt ytelsesorienterte, projektorer designet med gaming for øye.

I videoen under ser vi nærmere på tre modeller i tre forskjellige prisnivåer, som tilbyr forskjellige funksjoner.

HQ

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.