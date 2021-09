Vi viser frem Harrier 360-headsettet fra SureFire!

SureFire, Verbatims skreddersydde spillmerke, har oppfylt løftet om å bringe et vell av rimelig kvalitetsgamingutstyr til ivrige spillere.

Her tar vi en nærmere kikk på Harrier 360 Surround Sound Gaming Headset.

HQ

SureFire-produktene er designet for PC- og konsollentusiaster, og er bygget for å vare, enkle å bruke og gir mye for pengene for å appellere til spillere over hele Europa i alle aldre og ferdighetsnivåer. Serien inkluderer eksterne harddisker og SSDer, gamingmus og musematter, headset, hubber og annet spilltilbehør som er spesielt designet for høyytelses gaming.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.