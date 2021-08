Vi viser frem Kingston Fury Renegade i ny video

Kingston solgte overraskende nok HyperX-merket til HP tidligere i år, men Fury vil fortsette å selge RAM av førsteklasses kvalitet og ytelse under det nye navnet Kingston Fury. I videoen under tar vi en nærmere titt på den nye Kingston Fury Renegade RAM-en og alle funksjonene den tilbyr.

HQ

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.