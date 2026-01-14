Vi tester overlevende i Quarantine Zone: The Last Check i dagens GR Live

Det er ikke lett å bremse et zombieutbrudd, spesielt ikke når det er uskyldige og friske mennesker å plukke ut og beskytte. Men akk, vi skal gjøre vårt beste for å redde så mange liv som mulig i ettermiddag.

HQ

GR Live er tilbake, og i dagens utgave skal vi rette oppmerksomheten mot Brigada Games' Quarantine Zone: The Last Check igjen, alt siden simuleringsspillet nå har lansert og gjort sin ankomst som et fullt og 'komplett' spill.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vert for og spille gjennom en time av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden. Ta gjerne turen innom og se hvordan det går med meg som en utvilsomt forferdelig sjekkpunktoperatør i dette postapokalyptiske prosjektet, og hvis du vil sjekke ut spillet selv, kan du sikre deg en kopi på Steam.