Víctor Valdés forlater managerjobben i fjerdedivisjonsklubben etter bare fire kamper

Karakteren til Víctor Valdés er nok en gang tydelig i hans nå avsluttede prosjekt. Det så ut til at keeperen skulle etablere seg i Real Ávila, en fjerdedivisjonsklubb i Spania, for å rykke opp til Primera RFEF, men etter tilbakeslaget med å ikke oppnå opprykk, har han forlatt klubben for å se seg om etter en ny utfordring.

Den katalanske trenerens eventyr i Castilla har vært ganske kortvarig, fire kamper for å være presis, to i den ordinære fasen og to for opprykk til tredjedivisjon i spansk fotball. Det ser ut til at ledelsen i Avila-klubben var fornøyd med arbeidet hans, til tross for at de ikke oppnådde opprykk.

Avskjedigelsen av treneren har blitt kommunisert gjennom et brev til styret, som har uttrykt på X at Valdés ønsket å forlate klubben av sin egen vilje. Laget har kommunisert at dette kom som en overraskelse for alle i klubben, som først følte vantro og forbløffelse, men respekterte avgjørelsen til treneren, som hadde kontrakt for en sesong til.

Ifølge opplysninger fra Diario Sport var den tidligere Blaugrana-keeperens intensjon å forlate Real Ávila uansett om de rykket opp eller ikke. Det virker som om han håpet på "noe mer profesjonelt" og spansk fotball på fjerde nivå har et svært begrenset budsjett.

I tillegg forlater Joan Farias, som overbeviste Valdés om å vende tilbake til benken etter fire års inaktivitet, også Real Ávila, slik at den kastiljanske klubben står igjen uten to viktige skikkelser i sin struktur.

Tror du Valdés får en ny sjanse?