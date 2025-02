Victor Wembanyama diagnostisert med dyp venetrombose, vil gå glipp av resten av sesongen

HQ

Sjokk i NBA etter at San Antonio Spurs-spiller Victor Wembanyama ble diagnostisert med en blodpropp i høyre skulder. Han kommer sannsynligvis ikke til å spille mer denne sesongen. Laget hans er optimistisk med tanke på at han vil bli helt frisk til neste sesong, men noen NBA-spillere, som Chris Bosh, måtte legge opp tidlig på grunn av trombose, ettersom blodproppene beveget seg gjennom blodårene til lungene. De fleste spillerne ble imidlertid friske etter flere måneders behandling eller operasjon.

"Wemby" er en av NBAs mest elskede spillere: en fantastisk pivot og allerede regnet som en av ligaens beste i en alder av bare 21 år. Han snittet 24,3 poeng, 11,0 returer og 3,7 assists på 46 kamper denne sesongen, og som den høyeste aktive spilleren i ligaen hadde han også laget flest blokker, 176, 3,6 blokker per kamp. Han var også den fjerde foretrukne spilleren i Western Conferance i NBAs All-Star-runde, bak Nikola Jokic, LeBron James og Kevin Durant. Dessverre, fordi han vil gå glipp av de resterende 30 kampene i ligaen og ikke vil klare de 65 kampene som kreves, vil han ikke være kvalifisert for priser som All-NBA eller årets defensive spiller.

Han er også enormt populær blant San Antonio Spurs-fansen og i Frankrike, der han var med på å vinne sølvmedalje i Paris 2024, og der han ble mottatt som en helt da han og Spurs spilte to NBA-kamper i den ordinære sesongen.

Uten Wembanyama er det lite sannsynlig at Spurs vil forbedre seg fra 12.-plassen i ligaen og kvalifisere seg for sluttspillet, med en balanse på 24/29. De siste timene har NBA-spillere og -trenere, lagkamerater og rivaler delt støttemeldinger og ekte sjokk, og ønsket at en av NBAs mest lysende stjerner skulle ha det bra.