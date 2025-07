Victor Wembanyama forklarer sitt fravær for Frankrike under Eurobasket

HQ

Victor Wembanyama, en av NBAs mest populære spillere i San Antonio Spurs, pådro seg en alvorlig skade i februar som holdt ham ute i store deler av NBA-sesongen, og som gjorde at han ikke var kvalifisert til individuelle priser som All-NBA. "Wemby" pådro seg en dyp venetrombose, men har siden blitt friskmeldt, selv om han naturligvis ikke er på sitt beste nivå.

Wembanyama, 21 år gammel, født i Le Chesnay, en forstad til Paris, som tok dem til en heroisk sølvmedalje i OL i Paris 2024 og en annen sølv i U-19-VM i 2021 av FIBA, vil imidlertid ikke delta i Eurobasket 2025, som finner sted fra 27. august til 14. september i Latvia. Spilleren forklarte i L'Equipe at han har fått offisiell klarering for å gjenoppta treningen, men han har valgt å fokusere på NBA-sesongen.

Han forklarte avgjørelsen, som sannsynligvis har skuffet franske fans, i L'Equipe (via RMC Sport): "Når du har et så alvorlig helseproblem i livet generelt, ikke nødvendigvis som basketballspiller, har du ikke råd til å ta noen risiko. Jeg skulle gjerne sett at rehabiliteringen gikk raskere. Men uten sikkerhet kunne jeg ikke delta i EM".

"Jeg har ikke spilt basketball på lenge. Og det kommer ikke tilbake på denne måten" sa Wembanyama. "Selv om det var en NBA-finale å spille i morgen, tror jeg ikke jeg ville vært i form til å gjøre det."

Den franske treneren Frédéric Fauthoux sa at han respekterte og forstod spillerens valg, og sa at det var det mest fornuftige valget. "Det er en prosess for å komme tilbake på sporet for å være operativ. Viljen hans er intakt, han er ivrig etter å dra på seg den franske landslagstrøyen igjen. Denne sommeren var for kort, med for mange usikkerhetsmomenter", sier treneren, som også må klare seg uten Evan Fournier, Rudy Gobert og Mathias Lessort.

I forrige utgave av Eurobasket i 2022 tapte Frankrike 88-76 mot Spania. Wembanyama spilte ikke der, da han pådro seg en skade og ble utelukket en måned i forveien. Hans debut i et Eurobasket for 'les Bleus' må vente til 2029, i Spania.