Victor Wembanyama fra San Antonio Spurs er svært skuffet over NBAs hjernerystelsesprotokoll

San Antonio Spurs er nær semifinalen i NBA Conference, og leder sluttspillet 3-1 mot Portland Trail Blazers. Spurs' hjemmebanefordel spilte ikke så stor rolle: De tapte den andre kampen i serien med bare tre poeng, men Spurs fortsatte å slå Trail Blazers på bortebane, blant annet med 114-93-seier i Portland på søndag, i en triumferende retur av Victor Wembanyama etter hjernerystelsen i forrige uke.

Den franske spilleren, en av kandidatene til MVP og enstemmig valgt som årets defensive spiller med 100% av stemmene, leder for blokker i tre sesonger på rad, scoret 27 poeng og gjorde 11 returer, 7 blokker og 4 stjeler.

'Wemby' sa imidlertid at han var veldig skuffet over NBAs hjernerystelsesprotokoll: Han pådro seg en hjernerystelse i kamp 2 i sluttspillet forrige tirsdag, da han slo hodet på banen under kampen Spurs tapte mot Portland. Hjernerystelsesprotokollen krever at spillere må tas ut av spill i 48 timer etter et kraftig slag i hodet, og Wembanyama ble ikke klarert til å spille i tide til kamp 3. Det var han ikke enig i: "Jeg vil ikke gå inn på detaljene. Jeg vil ikke at det skal bli en distraksjon. Spør meg igjen på slutten av sesongen", sa han. "Måten situasjonen ble håndtert på var veldig skuffende", og la til at han ikke fikk noen grunn til hvorfor han måtte stå over fredagens kamp.

San Antonio Spurs kan være et av de første lagene som kvalifiserer seg til NBA Conference-semifinalen på tirsdag (lokal tid) i kamp 5 (onsdag 29. april kl. 15:30 CEST, 14:30 BST).