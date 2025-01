Victor Wembanyama fra San Antonio Spurs får varm velkomst i sin gamle parisiske klubb

HQ

To NBA-lag har tatt en spesiell tur til Paris, for det tradisjonelle Paris Game (denne gangen Games i flertall): San Antonio Spurs og Indiana Pacers, som skal spille på Accor Arena i den franske hovedstaden, torsdag 23. januar (kl. 20:00 CET) og lørdag 25. januar (kl. 18:00), begge bytter lokal- og borteside.

Det blir en travel uke for NBA-fansen i Paris, og i dag kom flere titalls mennesker for å hilse på Wembanyama i Maurice-Thorez-idrettshallen i Nanterre, en forstad til Paris, der Wembanyama startet sin karriere i 2019, da han bare var 15 år gammel, for Nanterre 92, en klubb i Pro A-ligaen i Frankrike.

Wembanyama debuterte i San Antonio Spurs i 2023, og han ble enstemmig kåret til Rookie of the Year, og er for tiden den høyeste NBA-spilleren med sine 2,21 meter. Til tross for at han dro til USA, er han høyt aktet i Frankrike og er en nøkkelspiller på landslaget, som vant sølvmedalje i Paris 2024.

I tillegg til de to NBA-kampene vil det fredag 24. januar bli arrangert et spesielt NBA Paris Jam-arrangement på Accor Arena, med spesielle gjester som judoikonet Teddy Riner, Formel 1-føreren Esteban Ocon, sangeren Dadju og nåværende og tidligere NBA-spillere.