Victor Wembanyama gråter etter å ha spilt NBA-cupen flere timer etter at bestemoren hadde gått bort

HQ

Victor Wembanyama klarte ikke å løfte sitt første NBA-trofé i natt, da San Antonio Spurs ble slått av New York Knicks i NBA Cup -finalen med 124-113. Wembanyama startet fra benken og spilte 25 minutter, med 18 poeng, 6 returer, 2 blokker, 1 assist og 1 stjeling, men Spurs var -18 da han var på banen, og gjorde 7 av 17 forsøk på banen.

Senere på pressekonferansen fikk han tårer i øynene, da han sa at han hadde mistet noen. Han svarte på to spørsmål før han forlot presserommet. Det ble senere kjent at bestemoren hans hadde dødd i Frankrike bare timer før kampen, på tirsdag.

Wembanyama har siden fått mye støtte fra fansen, og mange har minnet om at han til tross for sin dominans på laget bare er 21 år. Og til tross for det personlige tapet spilte han likevel en solid kamp, langt fra sine beste prestasjoner, men Wembanyama har også nettopp kommet seg ut av en lyskeskade som holdt ham på sidelinjen i 12 kamper.