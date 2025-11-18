Victor Wembanyama og Giannis Antetokounmpo føyer seg inn i rekken av skadde spillere i NBA

HQ

Det har vært en uheldig NBA-kveld for Victor Wembanyama og Giannis Antetokounmpo, to av verdens største basketballstjerner, som begge har pådratt seg skader. Giannis Antetokounmpo pådro seg en forstrekning i venstre bakside og måtte forlate kampen tidlig i andre omgang. Han hadde scoret 14 poeng før det øyeblikket, og hadde ligaens nest beste gjennomsnitt så langt, med 32,6 poeng per kamp. Ifølge NBA er han bare 57 poeng unna å bli den 42. spilleren i NBA-historien som når 21 000 poeng i løpet av karrieren.

Noen dager tidligere pådro Victor Wembanyama, den franske stjernen til San Antonio Spurs, seg en strekk i venstre legg, og vil etter sigende være ute i to-tre uker. Skaden ble bekreftet i går kveld etter å ha gjennomgått en MR-undersøkelse på søndag, etter kampen mot Golden State Warriors på fredag der han pådro seg skaden. Han har et snitt på 26,2 poeng, 12,9 returer og 4 assists per kamp, og er ligaens beste blokkerer med 3,58 blokker per kamp. Han har hjulpet Spurs til deres beste start på et tiår, med 8 seire og 4 nederlag.

I påvente av skaderapporten for Antetokounmpo føyer Wembanyama seg inn i rekken av skadde NBA-spillere, som inkluderer Ja Morant for Memphis Grizzlies, Paolo Banchero for Orlando Magic, Stephon Castle for San Antonio Spurs, Jonathan Kuminga for Golden State Warriors og rayson Allen for Phoenix Suns.