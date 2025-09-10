Victor Wembanyama ønsker å skape en ultras-fanklubb for San Antonio Spurs inspirert av europeisk fotball

HQ

En av de største europeiske NBA-stjernene er Victor Wembanyama, fra San Antonio Spurs, som også er elsket i Frankrike (til tross for at han prioriterer NBA-sesongen fremfor EuroBasket). Karrieren hans startet i Paris, og han er også en stor fan av Paris Saint-Germain, så han vet hvordan sportsfansen i Europa ofte er annerledes enn i USA. Og han ønsker å ta med seg noe av "lidenskapen" man ser i ultras-klubber til NBA, i god tid før NBA-sesongen, som starter 26. oktober for San Antonio Spur.

Som RMC har rapportert, har "Wemby" lansert en oppfordring til de "galeste, mest lidenskapelige fansen" om å opprette en ultras-gruppe i San Antonio søndag 14. september, inspirert av Paris Ultras Collective.

"Seksjonen vil være plassert bak kurven med 150 til 300 personer. Vi må finne et navn, en logo, vi skal ha skjerf...", forklarer Wembanyama, som vil være til stede under oppropet på søndag. "Da jeg vokste opp i Europa og var en stor fotballfan, så jeg hvor mye ultras ga liv til et stadion og lokalsamfunnet. Jeg vet at det ikke er slik i den amerikanske kulturen, men jeg synes det er på tide. Og hvis det er ett sted hvor det kan fungere i NBA, så er det her i San Antonio."

Wembanyama mener at ultras kan hjelpe Spurs med å vinne kamper i fremtiden. "41 hjemmekamper i den ordinære sesongen betyr 41 muligheter til å presse på i det fjerde kvarteret for å gi oss den ekstra energien."