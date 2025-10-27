Victor Wembanyama setter ny rekord i sin sensasjonelle NBA-retur etter skade: 3 seire for San Antonio Spurs

HQ

Victor Wembanyama har ikke skuffet i sin start på NBA-sesongen, og har hjulpet San Antonio Spurs med å vinne tre kamper på rad, og slått en ny NBA-rekord i prosessen. I hans siste kamp, på søndag mot Brooklyn Nets, vant Spurs 118-107, takket være en enorm 26-poengsledelse midtveis i kampen.

Wemdanyama scoret 31 poeng, 14 returer og 6 blokker på 36 minutter. Dermed slo han rekorden som den første spilleren i NBA-historien som har gjort 100 poeng og notert seg for 15 blokker i løpet av de tre første kampene i den ordinære sesongen, ifølge BBC.

Wembanyama, en av de mer populære figurene i NBA, har bidratt til å popularisere NBA i Frankrike, med San Antonio Spurs som det mest fulgte laget. De spilte i Paris forrige sesong. Kort tid etter ble han imidlertid satt på sidelinjen for resten av sesongen på grunn av dyp venetrombose i skulderen, og gikk også glipp av EuroBasket 2025.

