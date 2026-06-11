Victor Wembanyama sier at «det gjør vondt», men er fortsatt optimistisk etter ydmykelsen i NBA

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Victor Wembanyama «kunne ikke helt forklare» hva som skjedde med dem i NBA-finalekampen mot New York Knicks, der de kastet bort en ledelse på 29 poeng og lot hjemmelaget i New York gjennomføre det største comebacket i NBA-finalenes historie, ved å vinne kampen 107–106 og dermed leder 3-1 i finalen: hvis de vinner en kamp til, blir de NBA-mestere for første gang siden 1973.

«Vi var helt klart ikke de mest sultne i andre omgang. Det var selvfølgelig smertefullt. Vi jobbet for hardt og ga fra oss ledelsen. Det er så enkelt som det. Det gjør bare vondt», sa den franske stjernen, som la til 24 poeng og 13 returer, men bare scoret 9 av 25 fra feltet, og laget, som startet med å knuse Knicks, scoret bare 30 poeng i andre omgang.

Wemby er imidlertid optimistisk og tror dette kan hjelpe laget til å komme tilbake sterkere. "Det kan gå på to måter, en dårlig og en god. Den dårlige ville være å gi opp, den gode ville være å bli sterkere gjennom dette og mer sammensveiset, og det er dette vi skal gjøre.»

Spurs returnerer til San Antonio for kamp 5, søndag kl. 14.30 CEST, 13.30 BST. De har ikke rom for feil og må vinne tre kamper på rad hvis de vil ha mesterskapet.