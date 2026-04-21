Victor Wembanyama valgt til årets defensive spiller med 100 % av stemmene

San Antonio Spurs-senteret Victor Wembanyama har ikke overraskende vunnet prisen for årets forsvarsspiller, og ble den yngste til å gjøre det med sine 22 år - han vant ikke i fjor fordi en skade holdt ham borte for lenge og ikke spilte minimumskampene for å være kvalifisert til priser -. Den "franske romvesenen", som med sin utrolige høyde, ligaens høyeste med sine 2,21 meter, har bidratt til at han har vært den spilleren med flest blokkeringer i tre sesonger på rad, har oppnådd 627 blokkeringer i karrieren (tre sesonger med San Antonio Spurs), og er også nominert til MVP sammen med Nikola Jokic og Shai Gilgeous-Alexander.

De to andre finalistene Chet Holmgren fra Oklahoma City Thunder og Ausar Thompson fra Detroit Pistons hadde ikke en sjanse... bokstavelig talt, for for første gang i NBA ble årets defensive spiller valgt enstemmig, med 100 % av stemmene.

Ingen andre forsvarsspillere har blitt valgt med 100 % av stemmene, og ingen har vært yngre enn Wembanyama, som også har vunnet prisen for Årets Rookie: bare Michael Jordan og David Robinson har vunnet begge prisene.

I andre kategorier er det svært sjelden at en spiller får 100 % av stemmene, og Stephen Curry, som ble MVP i 2016 med 100 % av stemmene, er et av de sjeldneste eksemplene. Det eneste andre tilfellet der det har skjedd de siste ti årene, var ... også Wembanyama, da han vant Rookie of the Year i 2024.