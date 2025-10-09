Victoria Beckham brukte en formue på denne enkle kontorartikelen

HQ

Victoria Beckhams Netflix-dokumentar har nettopp kommet ut, og løfter på sløret for nye detaljer om hennes mote- og skjønnhetsimperium og avslører overraskende aspekter ved forbruksvanene hennes. En av de mest uventede avsløringene er at Victoria selv i perioder med økonomiske problemer investerte mye i tilsynelatende liten luksus, inkludert kontorplantene hennes, som angivelig kostet mer enn de fleste ville forvente. Som hun fortalte, gikk selskapet "titalls millioner i minus", og en bemerkelsesverdig utgift var kontorplantene: "For hun elsker planter. Og det kostet rundt 70 000 pund i året. Og så var det noen som kom for å vanne plantene", fortalte forretningspartneren hennes. Hva synes du om dette? Episoden gir en nærmere titt på Victoria Beckhams liv og arbeid. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se hele dokumentaren på følgende lenke. Go!