Video av eksplosjonen ved en russisk ammunisjonsfabrikk rundt 1 600 km fra den ukrainske grensen

HQ

Flere eksplosjoner rystet en ammunisjonsfabrikk i den russiske byen Kopeisk sent 22. oktober, og minst 12 personer skal ha omkommet. Fabrikken ligger i nærheten av Tsjeljabinsk i Ural-regionen, omtrent 1600 km fra grensen til Ukraina.

Nå ser det ut til at opptak som sirkulerer på sosiale medier, viser eksplosjonene ved anlegget. Et klipp, filmet fra en bil i bevegelse som passerer anlegget, viser en stor ildkule som bryter ut i øverste venstre hjørne av bildet. Videoen er verifisert med Google Street View (via BBC).

Som du kan se i videoene over, er det også opptak fra overvåkningskameraer som er tatt opp ca. 3 km unna, og som tydelig viser en av eksplosjonene. Videoen er tidsstemplet 23:44 lokal tid (19:44 BST), noe som stemmer godt overens med de første rapportene om hendelsen.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke bekreftet av Russland. Myndighetene etterforsker årsaken til eksplosjonene, men opptakene har satt i gang spekulasjoner om et mulig ukrainsk angrep på anlegget. Hva tror du om dette? La oss få vite det i kommentarfeltet.