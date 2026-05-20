Video av en israelsk minister som ydmyker internerte aktivister fra flotiljen, vekker harme både i og utenfor Israel

En video av Israels nasjonale sikkerhetsminister Itamar Ben Gvirs besøk i interneringsleirene der hundrevis av aktivister fra en humanitær flotilje blir holdt under ydmykende forhold, har utløst internasjonal kontrovers og til og med avvisning innad i Israels regjering.

Israelske myndigheter opplyser at det er 430 aktivister fra båtene til Global Sumud-flotiljen, som dro fra Tyrkia og ble arrestert mandag og tirsdag. Ben Gvirs video viser de umenneskelige forholdene aktivistene holdes ulovlig fengslet under, knelende med hendene bundet på ryggen, noen under solen, og noen blir mishandlet og mishandlet av tjenestemenn.

Videoen vakte harme internasjonalt, og Spania, Frankrike, Italia, Irland og Canada innkalte sine israelske ambassadører for å kreve umiddelbar frigivelse av sine statsborgere som var arrestert av Israel. Men videoen skapte også uro innad i den israelske regjeringen.

Utenriksminister Gideon Sa'ar sa at Ben Gvir "bevisst har påført staten skade med denne skammelige opptredenen, og ikke for første gang", og at han hadde "sløst bort den enorme, profesjonelle og vellykkede innsatsen som er gjort av mange, mange mennesker, fra IDF-soldater til ansatte i utenriksdepartementet og mange andre gode personer", mens statsminister Benjamin Netanyahu sa at "måten minister Ben Gvir håndterte flotiljeaktivistene på, er ikke i tråd med Israels verdier og normer", selv om han sa at "Israel har all rett til å hindre provoserende flotiljer med Hamas-terrorister fra å komme inn i vårt territorialfarvann og nå Gaza".

Aktivistene forventes nå å bli løslatt i løpet av de kommende dagene, slik det har skjedd ved tidligere flotiljer, men det har kommet rapporter om at noen av aktivistene ble holdt i israelske fengsler i flere dager, og at noen ble torturert før de ble løslatt. Netanyahu sa at han instruerte myndighetene "om å fjerne provokatørene så snart som mulig".