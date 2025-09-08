Video fanger de siste øyeblikkene til en ukrainsk flyktning som ble knivstukket på et tog i USA En ung kvinnes søken etter trygghet ender i tragedie da den mistenkte blir siktet for drap.

HQ Det er veldig trist å flykte fra en krig for så å bli fanget i en annen. Det var det som denne uken skjedde med en ukrainsk kvinne som nylig hadde ankommet USA på jakt etter en ny start. Overvåkningsopptak viser henne gå om bord på et tog i North Carolina, fokusert på telefonen sin, før en mann bak henne plutselig går til angrep med kniv. Passasjerene skyndte seg til for å hjelpe, men hun ble erklært død på stedet. Myndighetene arresterte den mistenkte, som har en lang historie med voldelige lovbrudd, og siktet ham for overlagt drap. Nå har hendelsen gått viralt, og folk har opprettet en kampanje til støtte for familien hennes, som du kan bli med i her. Hvil i fred, Iryna Zarutska.