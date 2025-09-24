Video fanger hai trekant for første gang... Hvorfor er dette et slikt gjennombrudd?

HQ

For første gang i verden har marinbiologer filmet en trekant mellom leopardhaier i Stillehavet nær Ny-Caledonia. Opptakene viser to hanner som parer seg sekvensielt med en hunn, en ekstremt sjelden hendelse som aldri har blitt dokumentert i naturen før nå.

Haiene tilhører en truet art hvis reproduktive atferd fortsatt er dårlig forstått. Dr. Hugo Lassauce, som filmet møtet, beskrev hannene som raskt utmattet etter paringen, mens hunnen svømte uskadd bort.

Forskere fra University of the Sunshine Coast sier at observasjonen kan gi verdifull innsikt i haienes reproduksjon, noe som potensielt kan bidra til kunstig befruktning og bevaringsprogrammer som tar sikte på å gjenopprette bestandene i regioner som Australia.

Funnene ble publisert i Journal of Ethology, der forskerne bemerket at det aldri tidligere har blitt observert haier i fangenskap som har dannet trekanter.