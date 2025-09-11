Video fanger øyeblikket da Charlie Kirk blir skutt i halsen under et rally i Utah

HQ

Advarsel om innhold: Denne historien inneholder grafisk innhold.

Charlie Kirk ble skutt under en demonstrasjon på Utah Valley University onsdag kveld. Han ble fraktet til et sykehus i nærheten, men ble erklært død bare to timer senere, noe som sendte sjokkbølger gjennom det amerikanske politiske landskapet.

Men før nyheten om hans bortgang nådde overskriftene, hadde internett allerede grepet fatt i tragedien og spredte sjokk og vantro over hele verden. Få minutter etter angrepet flommet rå, kaotiske videoer tatt av folk i folkemengden over sosiale medier.

Opptak som viste Kirk kollapse etter å ha blitt skutt i nakken, eksploderte på X og fikk over 11 millioner visninger på bare noen timer. Derfra spredte videoene seg til de andre plattformene, ofte i ny innpakning med grafikk, kommentarer og arkivklipp av Kirk.

Den virale spredningen var ustoppelig. På X forsterket kontoer som Uncensored News og Breaking911 (via The New York Times) klippene, og noen av innleggene fikk millioner av visninger på under en time. Selv om moderatorene gjorde sitt ytterste, viste det seg at nedtagningene var inkonsekvente.

Noen videoer forsvant, mens andre dukket opp igjen nesten umiddelbart i nye opplastinger. På YouTube innførte Google aldersbegrensninger og fjernet dusinvis av videoer, men flere dukket stadig opp. Meta merket noen klipp som "sensitive", men lot andre være urørt.

Og på Elon Musks plattform, der sensurreglene er løsere, spredte opptakene seg raskest. For mange føltes det som et déjà vu. Eksperter trakk raskt paralleller til Christchurch, Pittsburgh og til og med ISIS-propaganda, øyeblikk av vold fanget på kamera.

Hundrevis av mennesker svarte på Musks innlegg og ba om at videoene ble fjernet av respekt for Kirks familie og barn. Men med millioner av delinger og utallige kopier som sirkulerte i skyggene, var ånden ute av flasken.