Video fanger øyeblikket da en demning i Belgorod-regionen i Russland rammes av et ukrainsk angrep

I løpet av helgen slo Ukraina til mot Belgorod-reservoardammen. Nå har det dukket opp nye bilder som viser skadene på den russiske demningen, nær grensen til Ukraina, etter det ukrainske angrepet i helgen.

I en video som ble offentliggjort i går, kan man se vann strømme gjennom et brudd i demningen, mens flere strukturer på toppen av demningen ser ut til å være sterkt skadet. Satellittbilder viser også oversvømmelser nedstrøms, noe eksperter allerede har bekreftet (via BBC).

Belgorods guvernør, Vyacheslav Gladkov, rapporterte lørdag via Telegram at demningen hadde blitt truffet av en ukrainsk drone. Takket være BBC kan vi nå slå fast at disse påstandene og videoen er reelle.

Angrepet ble senere bekreftet av Robert Brovdi, sjefen for Ukrainas ubemannede styrker, som på Telegram opplyste at droneangrepet førte til at vannstanden sank med omtrent én meter. For flere detaljer, sjekk ut videoen over.