Video fanger øyeblikket da en dyrepasser i Thailand blir spist levende av løver mens turister ser på i ren skrekk

En rolig morgen i Safari World ble forvandlet til et rent mareritt da en dyrepasser ble slukt levende av en flokk løver mens skrekkslagne turister skrek i vantro. Det grusomme angrepet fant sted rundt kl. 11 om formiddagen lokal tid, og etterlot tilskuerne traumatiserte, mens myndighetene kjempet for å begrense blodbadet.

Øyenvitner forteller at mannen gikk ut av jeepen sin i den åpne innhegningen og umiddelbart ble overfalt av de voldsomme rovdyrene. Deretter brøt det ut panikk da turister og ansatte i dyrehagen febrilsk tutet i bilhornene og ropte, i et forgjeves forsøk på å drive løvene vekk.

Tre eller fire løver til kom til, dro dyrepasseren ned på bakken og bet ham nådeløst. Angrepet varte i rundt 15 opprivende minutter før dyreparkens ansatte endelig grep inn, men det var for sent, og mannen ble erklært død på sykehuset.

Drive-in-innhegningen ble umiddelbart stengt, og etterlot seg et blodbad og en skremmende påminnelse om naturens rå kraft, med blodflekker på bakken der tragedien skjedde.

Safari World, som er beryktet for sine kontroversielle dyreattraksjoner, har ennå ikke kommet med noen offisiell uttalelse. Dyrerettighetsgrupper, deriblant PETA, har lenge kritisert parken for dårlig behandling og utnyttelse av dyrene.

Denne forferdelige hendelsen er et ekko av en lignende tragedie tidligere i år, da en dyrepasser i Mariupol i Ukraina ble maltraktert til døde av en sjelden hvit bengalsk tiger, noe som understreker de ekstreme farene som møter de som jobber tett på verdens dødeligste dyr. Myndighetene fortsetter å etterforske saken, og parken er fortsatt under streng overvåkning etter dagens mareritt som utspilte seg foran dusinvis av traumatiserte besøkende.