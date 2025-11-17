HQ

Nye bilder fra krigen mellom Russland og Ukraina. Denne gangen er det en video som har gått viralt etter at en gris tråkket på en antipersonellmine etterlatt av ukrainske styrker som trakk seg tilbake, og reddet livet til russiske soldater i nærheten. Grisen, som ble skremt av troppene, løp langs en sti før dens bakhover utløste minen og skapte en sky av røyk, mens soldatene forble uskadd.

Videoens nøyaktige plassering og dato er uklar, men den ble delt i dag på verifiserte sosiale mediekanaler. Kampene fortsetter i byer som Pokrovsk, der det forventes at russerne rykker frem mot Donetsk. Ukrainske forsvarsrepresentanter, inkludert generalmajor Vadym Skibitskyi, har fremhevet de russiske styrkenes strategiske bevegelser i regionen.

På den militære fronten har Ukraina fortsatt sine angrep inne i Russland, inkludert et nylig angrep på et oljeraffineri i nærheten av Moskva. Selv om slike hendelser er uvanlige, kan de i mange tilfeller gi en mye bedre forståelse av krigens realiteter enn det generelle hendelser eller statistikk kan gjøre. Så hvis du er interessert i å se den, kan du gjøre det i innlegget nedenfor.