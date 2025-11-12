Video fanger øyeblikket da en nybygd, 2 500 meter lang bro i Kina kollapser i løpet av sekunder

HQ

En nybygd bro i den sørvestlige Sichuan-provinsen i Kina kollapset tirsdag, og nye opptak viser hvordan broen gikk i oppløsning i løpet av sekunder og store støvskyer steg opp over fjellsiden.

Lokale myndigheter bekreftet at ingen omkomne ble rapportert etter at den 2 487 meter høye Hongqi-broen i byen Barkam delvis ga etter rundt kl. 16.00 lokal tid. Myndighetene sa at et jordskred forårsaket kollapsen av broens tilkjøringsrampe og veibane.

Myndighetene hadde oppdaget sprekker før kollapsen

Politiet hadde stengt broen for trafikk kvelden før etter å ha oppdaget sprekker og ustabile skråninger i nærheten. En video viser at den ene siden av broen brøt sammen og styrtet ned i elven nedenfor, mens den gjenværende delen ble hengende usikkert.

Hongqi-broen, som ble åpnet i april, ble hyllet som en milepæl innen lokal ingeniørkunst og kostet rundt 1,3 millioner dollar å bygge i løpet av en periode på 19 måneder. Den er en del av en viktig nasjonal rute som forbinder Sichuan med Tibet.

Sikkerhetsbekymringer midt i Kinas raske byggeboom

Broens entreprenør, Sichuan Road & Bridge Group, har siden fjernet reklamemateriell som hyller prosjektet fra nettstedet sitt. Kinas statsdrevne satsing på massive infrastrukturprosjekter har lenge vært en viktig drivkraft for regional utvikling.

Men tempoet i byggingen har ført til voksende bekymring over sikkerhetsstandardene. I august omkom 12 arbeidere da en bro under bygging i Qinghai-provinsen kollapset, noe som understreker den pågående risikoen ved landets infrastrukturutbygging.